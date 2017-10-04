Судебный процесс над «партизанами» продолжается

Владивосток, среда, 04 октября , РИА Vladnews.

Накануне на стеле Кировского района появились необычные листовки- воззвания к «приморским партизанам», однако через несколько часов они были сняты, сообщает РИА VladNews со ссылкой на деловую газету «Золотой мост».

Распечатанные на принтере листовки с надписями: «Приморские партизаны навсегда, потому что они сражались за правду», «Оборотень в погонах», помни, приморские партизаны придут за тобой» и «Приморские партизаны сражались против оборотней в погонах», разместили на стеле при въезде в Кировский район, который считается «родиной» так называемых «приморских партизан». Поэтому поклонники неслучайно выбрали такое место для привлечения внимания.

Стоит отметить, что провисели эти воззвания недолго – через несколько часов они были удалены со стелы района. Судя по всему, бесконечно тянущийся судебный «сериал», связанный с тем, что судьба всех пятерых подсудимых так и не решена с 2013 года, приводит к тому, что у них появляются поклонники, которые привлекают внимание к этой ситуации таким вот образом.

В настоящее время уже третий состав суда присяжных Приморского края слушает дело, согласно которому пятеро подсудимых обвиняются в разбойном нападении и совершении убийств. В прошлом году все пятеро были оправданы присяжными, но приговор впоследствии отметил Верховный Суд РФ.