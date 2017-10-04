Грузовик с картофелем перевернулся во Владивостоке

Сегодня, 4 октября, во Владивостоке перевернулся грузовик с картофелем, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_control.
Транспортное происшествие произошло на объездной трассе в сторону Дальхимпрома.
По предварительной информации, на спуске у грузовика отказали тормоза и водитель, во избежание столкновения с другими авто решил уйти вправо и машина завалилась на бок, растеряв груз по трассе.
В настоящее время все обстоятельства случившегося устанавливаются.
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