Грузовик с картофелем перевернулся во Владивостоке

Обстоятельства случившегося устанавливаются

Владивосток, среда, 04 октября , РИА Vladnews.

Сегодня, 4 октября, во Владивостоке перевернулся грузовик с картофелем, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_control.

Транспортное происшествие произошло на объездной трассе в сторону Дальхимпрома.

По предварительной информации, на спуске у грузовика отказали тормоза и водитель, во избежание столкновения с другими авто решил уйти вправо и машина завалилась на бок, растеряв груз по трассе.

В настоящее время все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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