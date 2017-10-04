Житель Владивосток получил 11 лет строгача за жестокое убийство

Приговор вступил в законную силу

Владивосток, среда, 04 октября , РИА Vladnews.

Житель Владивостока, 1985 года рождения, признан виновным в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, и убийстве, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Установлено, что преступление было совершено в июне 2015 года в доме по ул. Бийской г. Владивостока, где проживали потерпевшие. В ходе распития спиртного совместно с фигурантом между последним и хозяином дома возникла ссора.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, действуя на почве личных неприязненных отношений, фигурант сначала нанес удары ногой в область головы своему оппоненту, а затем продолжил его избивать металлическим предметом.

Когда сожительница избитого вмешалась в конфликт и потребовала от гостя прекратить избиение, злоумышленник также ударил ее по голове металлическим предметом. Когда женщина упала, он стал наносить ей сильные целенаправленные удары сначала деревянным костылем, обнаруженным в доме, а затем утюгом.

В результате таких действий потерпевшей были причинены многочисленные телесные повреждения, в том числе тупая открытая черепно-мозговая травма, сопровождающаяся переломами костей свода и основания черепа, ушибом головного мозг с очагами его размозжения, от которых наступила смерть женщины.

Хозяину дома была также причинена открытая черепно-мозговая травма, которая расценивается как тяжкий вред здоровью. Спустя несколько дней потерпевший умер в больнице от осложнений.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Не согласившись с приговором суда первой инстанции, сторона защиты обжаловала его в краевой суд.

Судебная коллегия по уголовным делам Приморского краевого суда, принимая во внимание позицию участвующего в судебном заседании прокурора уголовно-судебного управления, оставила приговор районного суда без изменения, апелляционную жалобу осужденного – без удовлетворения.