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Политика и экономика

Во Владивостоке соберутся рыбацкие капитаны

Рыбаки на конгрессе окунутся в свою стихию
Фото: tvc.ru Фото: tvc.ru
Владивосток, среда, 04 октября , РИА Vladnews.

Завтра во Владивостоке начинает свою работу XII Международный конгресс рыбаков – один из крупнейших рыбацких форумов России, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Приморье по праву считается ведущим в стране регионом рыбной промышленности. На нашу долю приходится ровно одна шестая часть всех общероссийских уловов. По итогам минувшего года общий вылов составил 774 813 тонн, что на 67 тысяч тонн больше уровня 2015 года, при том что всего в стране было поймано 4,7 миллиона тонн водных биологических ресурсов. В текущем году приморские рыбодобывающие компании увеличили добычу минтая, сельди, краба и кальмара, расширили объемы промысла тихоокеанских сардин (сельди иваси) и скумбрии.

Нынешний конгресс в качестве главной темы выносит на обсуждение вопрос «Новации в рыбной отрасли – импульс эффективного использования и сохранения богатств Мирового океана, их влияние на мировые рынки». Руководители крупнейших отечественных и ряда зарубежных компаний, ученые-биологи, чиновники федерального и регионального уровней обменяются мнениями по наметившимся изменениям в рыбной отрасли. Во всем мире только Россия и Чили неуклонно наращивают добычу «дикой» и качественной рыбы в естественной природной среде. В большинстве прибрежных государств пошли по пути ее искусственного разведения. Соответственно меняются рынки добычи и сбыта, логистика, переработка, цены и даже категории потребителей.

- Традиционный ежегодный конгресс рыбаков во Владивостоке с каждым разом привлекает к себе все больше внимания специалистов и экспертов из-за рубежа, - рассказал корреспонденту РИА VladNews президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Приморья Георгий Мартынов. - Впервые к нам прилетает делегация из Южно-Африканской Республики. Рыбные державы – Исландия и Норвегия помимо бизнесменов будут представлены своими чрезвычайными и полномочными послами в Москве. Всего мы ожидаем прибытия иностранных делегаций из 12 государств. Российское представительство будет не менее значимым – члены Совета Федерации, руководители министерства сельского хозяйства и Росрыболовства, вице-губернаторы рыбацких регионов. Среди прочего они будут говорить о последних изменениях в федеральном законе «О рыболовстве» и предложениях по выделению инвестиционных квот под строительство нового добывающего флота и развитию береговой перерабатывающей базы.

Также в перечень вопросов включены изменения в ветеринарной сертификации. С 1 января 2018 года на новую систему работы переходит не только рыбная отрасль, но и остальные отрасли, связанные с продуктами питания, включая сельскохозяйственные и торговые предприятия. Еще одна дискуссия будет посвящена ведению судовых журналов в электронном виде. Планируется также обсуждение возможностей государственной поддержки рыбной промышленности.

В рамках конгресса запланированы пленарное заседание и три круглых стола на разных площадках.

Кстати, о значимости предстоящего мероприятия говорит тот факт, что по итогам Х Международного конгресса рыбаков была принята резолюция, которая легла в основу поручений президента РФ Владимира Путина по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса России и дало старт кардинальным преобразованиям в отрасли.

Рыбацкий форум завершит свою работу 6 октября.

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