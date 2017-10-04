«Печатный двор - 2017» – разговор о главном

Событием первого дня стало награждение лауреатов конкурса «Премия имени Матвеевых»

Владивосток, среда, 04 октября , РИА Vladnews.

В 20-й раз в столице Приморья прошла Дальневосточная выставка-ярмарка «Печатный двор». Программа этого грандиозного форума учитывает наиболее актуальные вопросы современного книгоиздания, сообщает РИА VladNews.

На площадке научной библиотеки ДВФУ были представлены более 50 издательско-полиграфических компаний, вузовских издательств, творческих союзов и общественных организаций Амурской, Сахалинской, Магаданской областей, Республики Саха (Якутия), Камчатского, Хабаровского и Приморского краев. «Печатный двор – 2017» проходил в формате творческой конференции – большого профессионального разговора, в котором приняли участие специалисты книжной отрасли Дальнего Востока. Приехали также гости из Австралии, Южной Америки, Канады.

Событием первого дня стало награждение лауреатов конкурса «Премия имени Матвеевых» (она была учреждена в 2015 г.). С этого года в перечень номинаций включена новая – «Лучший книжный проект – «Русское зарубежье АТР – Дальний Восток России». Она сразу привлекла внимание потомков эмигрантов-дальневосточников первой волны. Среди них Татьяна Гартунг, член коллегии издания «История русских в Австралии» на русском языке; Игорь Оржих из Монреаля, праправнук журналиста, общественного деятеля Владивостока Б.Д. Оржиха (1864-1947), книжный дар которого заложил основу фонда Приморской краевой публичной библиотеки им. А.М. Горького, отметившей в этом году своё 130-летие.

Особое внимание публики привлекла презентация книги издательства «Валентин» «Православие и корейцы». Один из её авторов – известный в крае меценат, общественный деятель Валентин Пак, который в этом году стал Почётным президентом 20-й Дальневосточной книжной выставки – ярмарки.

В заключительный день юбилейный «Печатный Двор -2017» назвал победителей конкурса «Лучшая книга года». Высшей наградой – Гран-при был отмечен шеститомник «Пути великих свершений». Это – серия альбомов, посвященных историческому пути Якутии.

Вручая награду, Валентин Пак сказал: «Это уникальный совместный проект якутских авторов и владивостокского издательства «Русский остров» историко-патриотической тематики. То, что сегодня нужно нам всем, живущим на земле, определяемой как форпост России в АТР. Мы все ощутили энергетику представленных здесь книг. И еще раз убедились – именно книга способна духовно воспитать человека, она определяет нашу национальную идентичность».

В шести номинациях конкурса «Лучшая книга года» было рассмотрено 400 книг –– лучшее, что было написано в дальневосточном регионе.

На фото: Валентин Пак, Почётный президент 20-й Дальневосточной книжной выставки–ярмарки, вручает диплом лауреата конкурса «Премия имени Матвеевых» – Татьяне Гартунг, члену коллегии издания «История русских в Австралии» на русском языке (номинация «Лучший книжный проект – «Русское зарубежье АТР – Дальний Восток России»).