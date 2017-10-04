В первую неделю ноября приморцев ожидают три выходных дня

В России отметят День народного единства

Владивосток, среда, 04 октября , РИА Vladnews.

В начале первой недели ноября приморцев ждут три выходных дня подряд. Об этом сообщили в пресс-службе Роструда, сообщает РИА VladNews.

«В связи с тем, что в этом году 4 ноября выпадает на субботу, которая является выходным днем, и переносится на ближайший рабочий день, понедельник 6 ноября также будет выходным. При этом продолжительность рабочего дня в пятницу 3 ноября сокращается на 1 час. И того у россиян три выходных дня- 4,5 и 6 ноября», – рассказал заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец.

Стоит отметить, что День народного единства считается государственным праздником с 2005 года.Дата празднования приурочена к событиям осени 1612 года, когда народное ополчение изгнало польские войска из Москвы. Это стало одним из этапов окончания Смутного времени.