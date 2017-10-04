Стас Пьеха даст концерт во Владивостоке 6 октября

Артист покоряет сердца зрителей своим обаянием и лирикой песен о любви

Владивосток, среда, 04 октября , РИА Vladnews.

Стас Пьеха - талантливый певец и поэт, победитель проекта «Фабрика звёзд-4». Артист покоряет сердца зрителей своим обаянием и лирикой песен о любви. Его сегодняшний статус одного из самых любимых исполнителей подкреплён многочисленными наградами, среди которых «Золотой граммофон», премия «Муз-ТВ», «Russian Music Awards» и др.

Программа «Глубина» - это сочетание любимых и совершенно новых хитов «Не хватает», «Мы расстались с тобой», «Я и ты», «Она не твоя», тёплой атмосферы общения с зрителями и неожиданных сюрпризов!