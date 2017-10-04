Во дворе одного из домов во Владивостоке растет гора мусора

Управляющая компания отказывается вывозить из-за неуплаты

Владивосток, среда, 04 октября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке в одном из дворов уже неделю копится мусор, сообщает РИА VladNews.

Гора мусора во дворе дома по адресу Анны Щетининой, 26, образовавшаяся еще неделю назад, продолжает расти с каждым днем.

Управляющая компания «Влад-дом» отказывается вывозить мусор, так как из всего дома за обслуживание дома платят 5 квартир.

Стоит отметить, что в доме действуют две УК «Влад-дом» и «Снеговая Падь», в результате чего жильцам приходят и двойные квитанции. Разобраться в данной ситуации пытались уже давно, но точного ответа на вопрос, какая управляющая компания действует по этому адресу, никто не дал. Именно поэтому многие из жильцов решили и вовсе не платить за обслуживание ни одной из компаний.

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