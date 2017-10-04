Во Владивостоке начинается прием заявок на участие в конкурсе «Лидеры туриндустрии Приморья»

Награды победителям будут вручены в семи номинациях

Владивосток, среда, 04 октября , РИА Vladnews.

Предпринимателей Владивостока приглашают принять участие в конкурсе «Лидеры туриндустрии Приморья». К участию приглашаются заинтересованные субъекты туристской индустрии, осуществляющие деятельность на территории Приморского края.

Конкурс проходит с целью повышения эффективности работы предприятий туристского комплекса и качества обслуживания туристов. Организатором конкурса выступает департамент туризма Приморского края.

Награды победителям будут вручены в семи номинациях:

- «За высокие достижения в сфере въездного туризма в Приморском крае»;

- «За высокие достижения в сфере внутреннего туризма в Приморском крае»;

- «Лучшая выпускная квалификационная работа в сфере туризма и гостеприимства»;

- «Лучшее средство размещения гостиничного и негостиничного типа»;

- «Лучшее предприятие питания»;

- «За развитие познавательного и экологического туризма на территории особо охраняемой природной территории»;

- «Лучший реализованный проект по развитию инфраструктуры туризма и гостеприимства».

Заявки и конкурсные работы принимаются с 4 октября по 1 ноября по адресу: 690091, Владивосток, ул. Алеутская, 45-а, каб. 609, тел. (423) 240-03-45, департамент туризма. Е-mail: tour@primorsky.ru. Контактное лицо в департаменте – Светлана Вильямова, e-mail: Vilyamova_SV@primorsky.ru.

Информация о конкурсе и условиях подачи заявок прилагается.