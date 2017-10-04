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Общество

"Почта России" начнёт торговать продуктами

Действие программы стартует со следующего года
Фото: Почта России Фото: Почта России
Владивосток, среда, 04 октября , РИА Vladnews.

Во второй половине следующего года отделения «Почты России» могут быть использованы в качестве продуктовых прилавков. Однако, какие именно товары можно будет приобрести, пока неизвестно, сообщает РИА VladNews.

«Почта России» в 2018 году станет участником госпрограммы помощи социально-ослабленным слоям населения. Организаторы программы сообщили, что основная суть программы в том, что нуждающимся начнут выплачивать определенную фиксированную сумму, благодаря которой в отделениях «Почты России» можно купить необходимые продукты, кроме алкогольной и табачной продукции. Однако пока неизвестно, какое количество денежных средств выделено на осуществление госпрограммы, и какие именно продукты войдут в перечень «самых необходимых».

В пресс-службе «Почты России» уточнили, что в настоящее время компания предоставляет различные гарантированные государством социально значимые услуги на всей территории страны, и подтвердили готовность участвовать в реализации данного проекта. «Почта» обладает сетью из 42 тыс. отделений, при этом 30 тыс. из них находится в сельской местности. Отделения реализуют товары первой необходимости, в том числе и продукты. Также компания готова осуществлять доставку продуктов и адресатам программы.

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