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Автомобиль перевернулся в Приморье

В настоящее время все подробности случившегося устанавливаются
Фото: mark2_che Фото: mark2_che
Владивосток, среда, 04 октября , РИА Vladnews.

Сегодня в полдень, 4 октября, в Уссурийске произошло ДТП, в результате которого одна из иномарок перевернулась, сообщает РИА VladNews со ссылкой на mark2_che.

Транспортное происшествие произошло в районе улицы Ленинградская.

По словам очевидцев, Toyota Probox совершила столкновение на светофоре с автомобилем Nissan Cube, в результате которого второй опрокинулся.

По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал. В настоящее время все подробности случившегося устанавливаются.

 Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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