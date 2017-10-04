Автомобиль перевернулся в Приморье

В настоящее время все подробности случившегося устанавливаются

Владивосток, среда, 04 октября , РИА Vladnews.

Сегодня в полдень, 4 октября, в Уссурийске произошло ДТП, в результате которого одна из иномарок перевернулась, сообщает РИА VladNews со ссылкой на mark2_che.

Транспортное происшествие произошло в районе улицы Ленинградская.

По словам очевидцев, Toyota Probox совершила столкновение на светофоре с автомобилем Nissan Cube, в результате которого второй опрокинулся.

По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал. В настоящее время все подробности случившегося устанавливаются.

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