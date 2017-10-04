Женщина, заблудившаяся в лесу неделю назад, обнаружена в Приморье

Состояние жительницы оценивается как удовлетворительное

Владивосток, среда, 04 октября , РИА Vladnews.

Жительница Приморья, потерявшаяся в Кировском районе, самостоятельно вышла из лесного массива в 25 км от села Еленовка. Состояние здоровья удовлетворительное. Помощь медиков женщине не понадобилась, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МЧС России по Приморскому краю.

Напомним, 28 сентября в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило обращение полиции с просьбой оказать помощь в поиске жительницы Кировского района 1968 года рождения, которая 27 сентября ушла в лесной массив в районе села Еленовка для сбора дикоросов и не вернулась.

Поиски, проводимые родственниками, местными жителями и полицией, результата не дали.

К поискам были привлечены 5 человек личного состава и 1 единица техники.