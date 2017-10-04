В центре Владивостока снова ограничат движение

В Приморье закрывают байкерский сезон

Владивосток, среда, 04 октября , РИА Vladnews.

В субботу, 7 октября, во Владивостоке состоится закрытие байкерского сезона. В целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении этого мероприятия будут временно ограничены движение и парковка транспортных средств на нескольких участках автомобильных дорог, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

Так, движение и парковка автотранспортных средств будут ограничены:

1. С 10:00 до 13:00 от дома № 66 по улице Светланской до перекрестка улицы Корабельной Набережной со Светланским переулком;

2. С 11:50 до 12:40 на следующих участках автомобильных дорог:

- по улице Светланской: от дома № 66 по улице Светланской до пересечения с Океанским проспектом;

- по улице Лазо: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Суханова;

- по улице Суханова: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с улицей Луцкого;

На данные периоды времени объезд транспорта будет организован по улицам Светланской (от пересечения с улицей Алеутской до пересечения с Океанским проспектом), Пограничной, Семеновской, Уборевича, Фонтанной и Океанскому проспекту.