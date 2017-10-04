Готовим на веранде: Осенний сезон

Все участники получили приятные подарки от спонсоров

Владивосток, среда, 04 октября , РИА Vladnews.

Музыкальное сопровождение, оригинальная подача, стихотворения – все продумано до мелочей. Тигриная семья готовилась к конкурсу основательно. Остальные команды тоже не подкачали. Команда «Огурчик Рик» подарила организаторам картину. Ребята сами придумали концепцию и рисовали ее несколько дней. Конкурс от 8 канала и радио «Лемма» «Готовим на веранде» превратился во вкусный и увлекательный праздник, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

Участникам выдали одинаковый набор продуктов от рынка «Ближний». Командам предстояло приготовить салат. Жюри оценивало оригинальность исполнения и его вкусовые качества.