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Готовим на веранде: Осенний сезон

Все участники получили приятные подарки от спонсоров
Владивосток, среда, 04 октября , РИА Vladnews.

Музыкальное сопровождение, оригинальная подача, стихотворения – все продумано до мелочей. Тигриная семья готовилась к конкурсу основательно. Остальные команды тоже не подкачали. Команда «Огурчик Рик» подарила организаторам картину. Ребята сами придумали концепцию и рисовали ее несколько дней. Конкурс от 8 канала и радио «Лемма» «Готовим на веранде» превратился во вкусный и увлекательный праздник, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

Участникам выдали одинаковый набор продуктов от рынка «Ближний». Командам предстояло приготовить салат. Жюри оценивало оригинальность исполнения и его вкусовые качества.

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