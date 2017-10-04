Владивосток - город архитектурных контрастов

На фоне современного города продолжают жить здания ушедших эпох

Владивосток, среда, 04 октября , РИА Vladnews.

Всемирный день архитектуры отмечают во всём мире второго октября. Владивосток из тех городов, где можно полюбоваться историческими зданиями абсолютно разных стилей. Какие-то из этих памятников архитектуры знакомы всем жителям и гостям города. Некоторые из них скрыты от глаз горожан и туристов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.