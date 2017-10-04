В Приморье подвели итоги первого Фестиваля тайги

Праздничные мероприятия завершились шаманскими обрядами

Владивосток, среда, 04 октября , РИА Vladnews.

В минувшие выходные в арт-парке "Штыковские пруды" завершился первый Фестиваль тайги. В ходе мероприятия жители и гости города смогли приобщиться к блюдам из даров тайги, научиться проводить шаманские обряды, узнать много нового о продуктах пчеловодства на улице мёда, а также найти "золотую шишку" и посмотреть работы фотохудожников, посвященные самым привлекательным местам хвойных лесов, сообщает РИА VladNews.

Мероприятия фестиваля начались ещё с 24 сентября и были разделены на три группы: гастрономическую, событийную и таёжные туры. Стоит отметить, что около 16- ти ресторанов Владивостока и Уссурийска в этом году приняли участие в фестивале. Уже известно, что, в ходе гастрономической недели, было продано не менее 1 100 блюд.

Основные события фестиваля прошли в арт-парке "Штыковские пруды". Организаторы мероприятия сообщили, что, на праздник специально приехало полторы тысячи гостей из разных городов Приморья — из Владивостока, Артёма, Находки, Уссурийска и Партизанска.Участники фестиваля смогли подробней узнать, как отличить различные сорта мёда и понаблюдать, при помощи стеклянного улея, за "внутренней" жизнью пчел. А пасека «Таёжный мёд» представила уникальный продукт — трутневый гомогенат, который с точки зрения поддержки иммунитета не менее полезен, чем трепанг или легендарный, но недоступный женьшень. День завершился очищающим обрядом обращения к духам предков, который провёл шаман из Красного Яра Василий Дункай.

Итоги Taigafest организаторам ещё предстоит подвести, но уже понятно, что интерес участников к таёжной теме большой, и в следующем году Фестиваль тайги вырастет в масштабах и выйдет за рамки Приморья.Организаторы сообщают, что рестораторы, производителя и туристические компании Хабаровского края подтвердили желание создавать эту большую историю вместе.

В следующем году туристические компании обещают предоставить широкий спектр таёжных туров, так как подготовка ко второму Taigafest уже началась, как только закончился первый.

«Это здорово, что пошло такое движение, тема очень актуальна, и не только для внешнего, но в первую очередь — для внутреннего туризма»,-сообщила директор туристической компании «Пять звёзд» Оксана Зяблова.

Как подчеркивают организаторы Taigafest, их задача в первый год была именно такой — поднять тему тайги, напомнить жителям прибрежных городов Приморья о том, что буквально в нескольких километрах от береговой линии находится богатейшая дарами Уссурийская тайга — источник жизни и вдохновения.