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Общество

Лед покроет реки Приморья в конце ноября

Предшествующий ледообразованию период характеризуется пониженной водностью
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 04 октября , РИА Vladnews.

В течение всего летнего периода на реках края отмечалось прохождение локальных дождевых паводков. Наиболее значительные паводки, с достижением отметок опасного и неблагоприятного гидрологического явления, значительными подтоплениями прилегающих территорий, отмечались в бассейнах рек Уссури, Раздольная и Амба. Со второй половины августа на реках края началось устойчивое истощение русловых запасов, и в сентябре на реках преобладала летне-осенняя межень, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Основной сток рек Приморского края в 2017 году прошел в летний период. Наибольшее увеличение водности отмечалось во время прохождения дождевых паводков. Предшествующий ледообразованию период характеризуется пониженной водностью.

На основании сложившихся гидрометеорологических условий, с учетом долгосрочного прогноза погоды на октябрь — ноябрь, начало ледообразования на реках Приморского края осенью 2017 года ожидается близким к средним многолетним значениям, с тенденцией к поздним на 2–4 дня, что преимущественно 2–7 дней раньше прошлогодних дат.

Основной процесс ледообразования на реках Приморского края ожидается во второй декаде ноября, на отдельных реках южных районов края появление плавучего льда ожидается в третьей декаде ноября.

Образование устойчивого ледяного покрова (на отдельных участках рек с полыньями) ожидается в конце ноября — начале декабря.

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