Сотрудник ГИБДД показал неприличный жест во Владивостоке

Инцидент произошел еще в конце сентября

Владивосток, среда, 04 октября , РИА Vladnews.

В сети появилась фотография, на которой сотрудник полиции показал неприличный жест жителю Владивостока, сообщает РИА VladNews.

Инцидент произошел еще в конце сентября в районе улицы Снеговая, 2, однако сама фотография в социальных сетях появилась лишь сегодня.

Чем руководствовался сотрудники полиции при исполнении, показывая средний палец жителю Владивостока, неизвестно.

Закон не запрещает данные действия со стороны сотрудников полиции. Но, стоит отметить, что подобные случаи, когда инспектора ведут себя грубо по отношению к автолюбителям – не редкость.

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