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Фоторепортажи

Катастрофа произошла на одном из автомобильных заводов Владивостока

Сегодня начались масштабные общероссийские учения МЧС
Фото: Татьяна Грань, РИА VladNews Фото: Татьяна Грань, РИА VladNews
Владивосток, среда, 04 октября , РИА Vladnews.

На территории автомобильного завода ООО «МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус» произошла утечка газа. Именно такую легенду сочинили в МЧС, чтобы проверить боеготовность личного состава и провести совместные учения со всеми экстренными службами. Корреспондент РИА VladNews расскажет, как справились спасатели с последствиями выдуманной трагедии.

Информация об утечке газа поступает в ЕДДС (единую дежурную диспетчерскую службу), которая оповещает все экстренные службы – пожарных, медиков, полицию и других специалистов. На заводе штабом ГО и ЧС ООО «МСМР» организована эвакуация работающего персонала из здания и вывоз на автомобильном транспорте с зараженной территории.

К месту катастрофы спешат пожарные расчеты, которые тут же приступают к тушению очагов возгорания. Спасатели ищут пострадавших, оказывают им первую помощь и эвакуируют к медикам на пункт сбора.

Такие комплексные учения проходят по всей России. Только сценарии, легенды у всех разные. Тренировки проводят, чтобы выяснить насколько слаженно действуют все подразделения спасателей.

Автор фоторепортажа: Татьяна Грань, РИА VladNews

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