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Общество

"СтопХам" не оставляет в покое водителей Приморья

Владивостокцы расссказали о проблемах парковки автомобилей в городе
Фото: stophamvl Фото: stophamvl
Владивосток, среда, 04 октября , РИА Vladnews.

Автомобилисты до сих пор негодуют по поводу проведения  активистами движения "СтопХам" очередного рейда во Владивостоке. Пользователи социальных сетей считают, что парковка автомобиля в неположенном месте- это нарушение правил дорожного движения, однако эту проблему в городе можно решить только при помощи увеличения парковочных мест возле различных торговых центров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на социальную сеть Instagram.

Напомним, в минувшие выходные в районе улицы Спортивной активисты движения "СтопХам" клеили на  стекла автомобилей, припаркованных в неположенных местах и под запрещающими знаками, специальные стикеры с надписью «Мне плевать на всех. Паркуюсь, где хочу!».Стикеры было достаточно сложно снять. Стоит отметить, что неравнодушные активисты движения не сотрудничают с сотрудниками ГИБДД, поэтому "СтопХамовцы" не могут сами выписать административный штраф водителю транспортного средства.Однако они считают, что по опознавательному стикеру сотрудникам служб будет легче определить нарушителя.

С активистами движения до сих пор несогласны жители Владивостока. В социальных сетях они высказывают мнения о том, что молодые люди занимаются ненужными делами. Необходимо, для начала, увеличить количество парковочных мест в городе, либо улучшить состояние дорог на всей территории Приморья:

"К сожалению, во Владивостоке эта проблема будет ещё очень долгое время, пока не начнут строить нормальные многоуровневые парковки. И даже если все вдруг начнут соблюдать ПДД и ставить автомобиль по правилам,на платные или бесплатные парковки, абсолютно для всех мест не хватит, потому что город в принципе не рассчитан на такое количество транспортных средств"

"Это, конечно, все хорошо, но только борются они со следствием, а не с причиной. А причина- это отсутствие парковок в городе, даже платно иногда не припарковаться. Приходится наворачивать круги, чтоб найти место. Они б с таким рвением лучше бы обратились в Приморскую администрацию и добивались строительства парковок".

"Проблему дорог решите, для начала. Яма на яме, честное слово. Если они являются общественной организацией... так пусть требуют от города увеличения парковочных мест и строительства нормальных дорог, а не заниматься этой ерундой. Наклейки на холодильник себе пусть клеят, как в детском саду".

Помимо гневных высказываний к действиям активистов, пользователи социальных сетей также назвали и места Владивостока, где всегда дефицит парковочных мест. Сюда отнесли территорию возле торгового центра "Дружба", участок дороги на улице Спортивной и центральная площадь города. Жители Приморья к этому списку приписали и территорию торгового центра "Черемушки", где чаще всего водители нарушают правила ПДД.

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