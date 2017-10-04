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Общество

Во Владивостоке сформировано Городское Владивостокское лесничество

Сотрудники администрации Владивостока выявили еще 486 земельных участков, занятых зелеными насаждениями
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, среда, 04 октября , РИА Vladnews.

Администрация Владивостока завершила работу по формированию Городского Владивостокского лесничества. Теперь на территории краевого центра появились городские леса общей площадью 873 га.

Масштабные работы по лесоустройству были проведены в соответствии с Лесным кодексом РФ. По заказу администрации Владивостока специализированная подрядная организация провела кадастровые работы и постановку на кадастровый учет участков городских лесов, находящихся в границах функциональной зоны городских лесов и городских лесопарков (обозначение на карте зонирования Р-1), что является гарантией сохранения этих земельных участков от застройки и нецелевого использования.

Как рассказали в управлении охраны окружающей среды и природопользования администрации Владивостока, предварительно для постановки городских лесов на кадастровый учет была тщательно проанализирована территория около 17 тысяч гектаров, которую занимает на карте Владивостокского городского округа функциональная зона Р-1. Были выявлены все земельные участки, обремененные правами третьих лиц, фактически застроенные, а также находящиеся в ведении Краевого государственного казенного учреждения «Приморское лесничество» (земли лесного фонда) и Минобороны (военное лесничество) - данные участки не вошли в состав городских лесов и Городского Владивостокского лесничества.

В итоге в категорию городских лесов было отнесено 46 участков общей площадью 873,3 гектара. Затем специалистами проведена таксация лесов (материальная оценка, техническая характеристика насаждений, определение их возраста, запаса древесины, прироста и объема отдельных деревьев и т. д.), выполнено проектирование мероприятий по охране, защите, воспроизводству городских лесов, разработан проект лесохозяйственного регламента.

Вся эта документация оцифрована и внесена в государственные информационные системы, разработаны картографические материалы (лесоустроительные планшеты, планы, карты-схемы, тематические лесные карты). Для сохранения городских лесов разработаны необходимые меры муниципального лесного контроля и пожарной безопасности.

Работы по постановке на кадастровый учет территорий, относящихся к землям лесного фонда и военному лесничеству, в соответствии с законодательством должны проводиться соответствующими ведомствами – администрацией Приморского края и Минобороны РФ.

Напомним, что по поручению главы Владивостока Игоря Пушкарёва администрация города в течение нескольких последних лет вела целенаправленную работу по сохранению от застройки на территории города зеленых зон. Так, 76 участков зарегистрировано в качестве муниципальных скверов и парков. Также в 2013 году в Правила землепользования и застройки была специально внесена новая категория – зоны городских парков, скверов жилых территорий (Ж-5), общественно-деловой застройки (ОД-6) и производственных территорий (П-6). В итоге еще 25 зеленых территорий общей площадью 1 766 808 кв. м получило статус городских парков и скверов.

Дополнительно сотрудники администрации Владивостока выявили еще 486 земельных участков, занятых зелеными насаждениями. В список входят придомовые территории, муниципальные и неразграниченные земли, а также земельные участки, которые находятся в распоряжении третьих лиц.

Информация направлена в администрацию Приморского края – с предложением внести необходимые изменения в генеральный план Владивостока и другие документы территориального планирования, чтобы сохранить существующие зеленые зоны и сберечь их от застройки.

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