17 и 18 октября школьники и студенты Владивостока соберутся на экологическую конференцию

К участию в конференции приглашаются школьники от 13 до 17 лет и студенты от 18 до 23 лет

Владивосток, среда, 04 октября , РИА Vladnews.

Администрация Владивостока 17 и 18 октября проведет в научной библиотеке Дальневосточного федерального университета (ул. Алеутская, 65-б) молодежную тематическую конференцию «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов – новый взгляд!». Доклады на актуальные эко-темы на конференции представят около 200 школьников и студентов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Основные темы докладов:

экологическое состояние и меры по улучшению экологической обстановки во Владивостоке;

пути совершенствования системы озеленения во Владивостоке;

проблема утилизации ТБО во Владивостоке, перспективы её решения;

рациональное использование природных ресурсов;

опыт решения экологических проблем во Владивостоке, а также на примере других городов;

очистные сооружения, очистка выбросов в атмосферу, безотходное и малоотходное производство Владивостока;

экологическая культура как основа решения экологических проблем Владивостока.

К участию в конференции приглашаются школьники от 13 до 17 лет и студенты от 18 до 23 лет. Для участия необходимо не позднее 8 октября текст доклада на одну из вышеперечисленных тем и заполненную регистрационную форму отправить на электронную почту: ecovlad2017@mail.ru. С правилами оформления доклада можно ознакомиться в прилагаемом документе. Более подробная информация по тел. 8-914-073-7847 (Иус Андрей Александрович). Организаторы по электронной почте известят авторов о получении материалов, а по истечении двух рабочих дней со дня получения – об их принятии или отклонении.

Доклады в ходе конференции оценит жюри, в состав которого войдут представители некоммерческих экологических организаций, администрации города Владивостока, экологи, биологи.

«Такую конференцию мы проводим ежегодно уже более пяти лет, – рассказала начальник отдела организации природоохранных мероприятия администрации приморской столицы Ирина Осина. – Организовывая это мероприятие, мы мотивируем молодых горожан к обсуждению и поиску решений актуальных экологических проблем, а также поддерживаем талантливых ребят».

По окончании конференции все участники станут обладателями дипломов. Призеры будут приглашены на «Экошоу-2017», которое состоится 24 октября, где им будут вручены ценные подарки.