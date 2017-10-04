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ГИБДД: Устроившая ДТП во Владивостоке девушка была пьяна

Лобовое столкновение произошло поздно вечером на Луговой
Фото: Инстаграм Фото: Инстаграм
Владивосток, среда, 04 октября , РИА Vladnews.

Девушка за рулем автомобиля Хонда Фит, устроившая накануне вечером ДТП во Владивостоке, была в состоянии острой алкогольной интоксикации, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Столкновение произошло в районе дома №30 по улице Луговой в 22:50. По предварительным данным, девушка 1989 года рождения, ехавшая за рулем Хонды, не справилась с управлением. Двигавшаяся со стороны улицы Шепеткова в сторону Луговой легковушка выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с Киа Рио.

При столкновении пострадали оба водителя: девушка получила ушибы, а мужчина 1965 года рождения, находившийся за рулем Киа, - ушиб мягких тканей головы и сотрясение головного мозга. Оба находятся на амбулаторном лечении.

Детали ДТП выясняются.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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