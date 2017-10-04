Пьяный приморец с наркотиками попался в общественном месте

По данному факту было возбуждено уголовное дело

Владивосток, среда, 04 октября , РИА Vladnews.

Сотрудники ЛОП на станции Сибирцево был выявлен неоднократно судимый 48-летний житель Хорольского района Приморского края, находившийся в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ЛО МВД России на станции Уссурийск.

В ходе личного досмотра одежды задержанного, сотрудники транспортной полиции обнаружили и изъяли бумажный сверток со смесью табака и гашишного масла. Общий вес наркотика составил порядка пяти граммов. Со слов гражданина, два месяца назад освободившегося из мест лишения свободы, изъятое у него гашишное масло он изготовил самостоятельно из кустов дикорастущей конопли, которую нашел на окраине одного из сел Приморского края.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 10 лет.