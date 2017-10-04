Отопительный сезон стартовал еще в одном районе Приморья

Тепло продолжает поступать в дома приморцев

Владивосток, среда, 04 октября , РИА Vladnews.

Красноармейский район стал третьим муниципалитетом в Приморье, где начался отопительный сезон, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

На сегодняшний день тепло поступает на социально значимые объекты Тернейского, Красноармейского районов и села Барабаш-Левада Пограничного района. Запущено 10 котельных, от которых подается тепло на 19 социальных объектов и в 29 жилых домов.

В целом, по информации глав муниципалитетов, готовность коммунального хозяйства края близка к 100% и отопительный сезон начнётся не позднее 15 октября. Однако, в ряде населённых пунктах наблюдается отставания по ремонту коммунальных сетей и котельных.

Так, в Большом Камне котельные готовы на 85%, а сети теплоснабжения на 82%. На как заверил представитель администрации Большого Камня, к 15 октября все работы будут завершены и отопительный сезон начнётся с 15 октября.

Кроме этого, ремонтные работы на котельных и инженерных сетях к 15 октября должны быть завершены во Владивостоке, Лесозаводске, Партизанске, Уссурийске.

Напомним, на подготовку отопительного сезона 2017-2018 годов в бюджете Приморья предусмотрено 3,4 миллиарда рублей. На эти средства будет закуплено топливо для котельных, предоставлены субсидии на компенсацию части расходов теплоснабжающих организаций, проведен капитальный ремонт некоторых объектов, а также построены новые модульные котельные.