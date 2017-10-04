Осенние палы в Приморье могут привести к печальным последствиям

Всего одного порыва ветра достаточно для того, чтобы маленькая искра или тлеющий уголек превратились в настоящий пожар

Владивосток, среда, 04 октября , РИА Vladnews.

Ежегодно в осенний период пожарные подразделения Приморского края ликвидируют последствия возгораний пожнивных остатков и сухой травы. Только за прошедшие сутки пожарные пять раз выезжали на тушение палов травы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ГОЧС по Приморскому краю.

Основная причина возникновения загораний сухой травы - неосторожность граждан в обращении с огнем, пренебрежение людьми элементарными правилами пожарной безопасности. Многие жители Приморья с наступлением осени начинают выжигать траву на огородах и дачных участках. Часто это приводит к пожарам.

Причиной травяных пожаров становятся так же непотушенный костер в лесу, непотушенный окурок, выброшенный на газон, сжигание мусора и отходов, а часто и банальное баловство детей со спичками.

Всего одного порыва ветра достаточно для того, чтобы маленькая искра или тлеющий уголек превратились в настоящий пожар. При сильном ветре огонь быстро распространяется, площадь горения увеличивается, приобретая угрожающий характер.

Неосторожное, порой, небрежное обращение с огнем, а часто и умышленные поджоги приводят к возникновению лесных пожаров.

Напоминаем, что за невыполнение и несоблюдение требований пожарной безопасности жителям Приморья грозит административная и уголовная ответственность.

Так, за разведение костров, выжигание травы, бросание горящих спичек и окурков предусматривает штраф:

– для физических лиц – от 1,5 до 3 тысяч рублей, 4-5 тысяч рублей во время действия противопожарного режима;

– для должностных лиц – от 10 до 20 тысяч рублей, 20-40 тысяч рублей во время действия противопожарного режима;

– для юридических лиц – от 50 до 200 тысяч рублей, 300-500 тысяч рублей во время действия противопожарного режима.

Уголовная ответственность за уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем предусматривает:

– штраф в размере от 200 до 400 тысяч рублей, в случае причинения крупного ущерба от 300 до 500 тысяч рублей;

– обязательные работы на срок до 480 часов;

– исправительные работы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до трех лет, а в случае причинения крупного ущерба до четырех лет;

– лишение свободы на срок до трех лет, а в случае причинения крупного ущерба на срок до четырех лет.

За умышленное уничтожение или повреждение лесных насаждений путем поджога предусматривается:

– лишение свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере от 200 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 18 месяцев до трех лет;

– штраф в размере от 500 тысяч до миллиона рублей или в размере заработной платы осужденного за период от трех до четырех лет.

За умышленное уничтожение или повреждение лесных насаждений путем поджога, если они причинили крупный ущерб, предусматривается:

– лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере от 300 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет;

– штраф в размере от 500 тысяч рублей до трех миллионов рублей или в размере заработной платы осужденного за период от четырех до пяти лет.

В случае обнаружения пожара следует звонить по телефону: 8 (423) 2-399-999, единый телефон пожарных и спасателей – 101.