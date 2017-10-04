ГИБДД: Погибшая на трассе под Владивостоком пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте

В Госавтоинспекции рассказали о страшной аварии

Владивосток, среда, 04 октября , РИА Vladnews.

Погибшая на трассе под Владивостоком пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте, в зоне видимости надземного пешеходного перехода. Об этом корреспонденту РИА VladNews сообщили в пресс-службе ГИБДД города. Наезд произошел накануне в 9 часов вечера в районе дома №147 по улице Маковского. За рулем двигавшегося со стороны Владивостока в сторону Артема внедорожника Сузуки Экскудо находилась женщина 1959 года рождения. Пострадала женщина 1944 года рождения

Напомним, ранее стало известно о том, что женщина за рулем внедорожника не успела затормозить и сбила переходившую 6-полосную автодорогу пожилую женщину. Пострадавшая скончалась на месте ДТП.

Детали ДТП выясняются.

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