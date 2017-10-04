ГИБДД: Погибшая на трассе под Владивостоком пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте 10:32, 04 октября ГИБДД: Погибшая на трассе под Владивостоком пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте
Россиянам пообещали выгодный курс валют 10:09, 04 октября Россиянам пообещали выгодный курс валют
Два человека пострадали в ДТП во Владивостоке 09:19, 04 октября Два человека пострадали в ДТП во Владивостоке (Фото)
Новостная лента
Октябрь, 04 среда
10:38
Во Владивостоке помощника прокурора отправили в нокаут
10:38
9 лет гарантии качества Фото
10:32
ГИБДД: Погибшая на трассе под Владивостоком пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте
10:21
Приморье может стать лучшим российским регионом для экологического отдыха
10:09
Россиянам пообещали выгодный курс валют
09:57
Лже-электрик зарабатывал во Владивостоке на доверчивых гражданах
09:44
Землетрясение магнитудой 4,8 зарегистрировано на Камчатке
09:31
Книгу «Православие и корейцы» презентовали во Владивостоке Видео
09:19
Два человека пострадали в ДТП во Владивостоке Фото
09:04
В пригороде Владивостока под колесами погибла пенсионерка Фото
08:48
Два авиарейса прибывают в аэропорт Владивостока раньше времени, один - задерживается
08:40
Часть Владивостока останется без света сегодня, 4 октября Адреса
08:34
Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 4 октября Адреса
08:28
Во Владивостоке сегодня без осадков, +14°С
08:15
«На пределе»: международные соревнования по хард-эндуро прошли во Владивостоке Видео
07:30
Гороскоп на 4 октября
06:09
Китайский турист сбежал из отеля по телефонному проводу
05:00
Обнаружить пропавший малазийский Boeing не удалось после трех лет поисков
04:08
Ученые узнали, где человек сможет выжить на Марсе
03:04
Роспотребнадзор проверил влияние спиннеров на детскую психику
02:03
Составлен ТОП-11 самых известных паранормальных явлений в России 3-00
01:06
СМИ: Apple изучает случаи вздутия батареи на iPhone 8 Plus
00:07
NASA: крупный астероид пролетел рядом с Землей
Октябрь, 03 вторник
23:31
Капитальный ремонт теплотрассы на улице Русской во Владивостоке близится к завершению Фото
22:27
«Стартинейджер-2017»: школьников Владивостока приглашают на серию танцевальных мастер-классов «BASE IS» Фото
21:44
Во Владивостоке библиотека им. И.У. Басаргина стала победителем конкурса «Премия имени Матвеевых»
20:26
Во Владивостоке на молодежную премию «Есть за что!» претендуют 92 человека
19:17
Школьную команду КВН из Владивостока покажут на телеканале «СТС» Фото
18:50
Вся правда о генеральном плане Владивостока Эксклюзив
18:25
Во владивостокском Дворце детского творчества начался новый учебный год Фото
17:56
Праздник, посвященный Дню гражданской обороны, состоялся во Владивостоке Фото и Видео
17:54
Фото-видеофиксация продолжает выявлять нарушителей в Приморье
Где вы отдохнули этим летом?

Электронные версии
4210 (149) от 04 октября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Равнение на учителя
Такие разные, но все-таки вместе
Контрабандисты попались. На учениях
Международный конгресс рыбаков обещает стать особенным
О чем расскажет волшебный лотос?
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Общество

Приморье может стать лучшим российским регионом для экологического отдыха

Голосование продлится до 15 октября
Фото: администрация ПК Фото: администрация ПК
Владивосток, среда, 04 октября , РИА Vladnews.

Журнал National Geographic Traveler проводит интернет-голосование, по итогам которого будут определены лучшие туристические направления среди самых популярных видов отдыха 2017 года. Приморский край уже вошел в тройку регионов-лидеров в номинации лучших мест России для экологического отдыха, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

В настоящее время на победу в данной номинации претендует еще пять российских территорий: Республика Коми, Республика Хакасия, Астраханская, Вологодская и Калужские области. Со значительным отрывом лидирует Хакасия: за этот регион проголосовали 33% участников проекта. На втором месте находится Коми, третья строчка – у Приморья.

Всего в рамках голосования объявлено 15 номинаций. Помимо «Экологического отдыха», выбрать своего лидера можно также в направлении «Пляжный отдых», «Семейный отдых», «Горнолыжный отдых», «Экскурсионный отдых», «Гастрономический и агротуризм», «Оздоровительный отдых», «Приключенческий отдых», «Открытие года», «Экзотический отдых», «Российский экскурсионный отдых», «Российский оздоровительный отдых», «Российский горнолыжный отдых», «Российский приключенческий отдых» и «Российский этнический отдых».

Кроме того, авторы премии National Geographic Traveler Awards 2017 предлагают интернет-пользователям определить лучшую международную авиакомпанию, лучшую российскую авиакомпанию, лучший интернет-сервис, лучший курортный отель, лучшие круизы, российский курортный отель, лучший интернет-сервис и лучшую передачу о путешествиях.

В настоящее время практически по всем номинациям уже сформирована тройка лидеров, однако у каждого участника голосования есть возможность повлиять на итоги конкурса, отдав свой голос за тот или иной вариант.

Интернет-голосование продлится на сайте премии до 15 октября.

Напомним, в прошлом году Приморье впервые вошло в ТОП-10 самых привлекательных для туристов российских регионов, а также в тройку самых популярных запросов в поисковых системах интернета.

Похожие новости
Землетрясение магнитудой 4,8 зарегистрировано на Камчатке
09:44, 04 октября 2017 Землетрясение магнитудой 4,8 зарегистрировано на Камчатке

Жертв и разрушений нет

Два авиарейса прибывают в аэропорт Владивостока раньше времени, один - задерживается
08:48, 04 октября 2017 Два авиарейса прибывают в аэропорт Владивостока раньше времени, один - задерживается

Изменения в расписании

Часть Владивостока останется без света сегодня, 4 октября
08:40, 04 октября 2017 Часть Владивостока останется без света сегодня, 4 октября

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00

Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 4 октября
08:34, 04 октября 2017 Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 4 октября

Плановое отключение

Во Владивостоке сегодня без осадков, +14°С
08:28, 04 октября 2017 Во Владивостоке сегодня без осадков, +14°С

Погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления

Гороскоп на 4 октября
07:30, 04 октября 2017 Гороскоп на 4 октября

День будет благоприятным

Ученые узнали, где человек сможет выжить на Марсе
04:08, 04 октября 2017 Ученые узнали, где человек сможет выжить на Марсе

На Земле их диаметр достигает 30 метров