Россиянам пообещали выгодный курс валют

Где выгодно приобрести доллар во Владивостоке?

Владивосток, среда, 04 октября , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 57.93 рублей, а евро- 67.98 рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. Заместитель директора аналитического департамента "Альпари" Анна Кокорева считает, что в начале ноября рубль будет продолжать снижать свои позиции ввиду изменений цен на нефтяных рынках. Первую неделю следующего месяца доллар будет торговаться по курсу около 57 рублей за штуку, евро будет стоить приблизительно 68 рублей. Аналитики также сообщили, что благоприятная ситуация для рубля будет только к концу октября.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в Примсоцбанке за 58.20 рублей, а продать валюту выгодно в Примтеркомбанке за 57.85 рублей за один доллар.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в Оперкассе на Фокина,18 за 68.35 рублей, а продать валюту выгодно в Бинбанке за 67.60 рублей за один евро.