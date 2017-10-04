Лже-электрик зарабатывал во Владивостоке на доверчивых гражданах

По данному факту было возбуждено уголовное дело

Владивосток, среда, 04 октября , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение от 51-летней жительницы Владивостока, которая рассказала, что у нее обманным путем похитили денежные средства, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые опросили заявительницу и осмотрели место происшествия. Установлено, что злоумышленник попал в квартиру потерпевшей, представившись электриком. Сначала он проверил показатели счетчиков, а затем сообщил женщине, что их необходимо заменить. Мужчина взял у хозяйки квартиры 5 тысяч рублей на покупку новых приборов и скрылся.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали ранее судимого 33-летнего жителя Владивостока, который дал признательные показания. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составляет около 16 тысяч рублей.

По данному факту были возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Злоумышленнику грозит лишение свободы до 5 лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.