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Общество

Землетрясение магнитудой 4,8 зарегистрировано на Камчатке

Жертв и разрушений нет
Фото: riaderbent.ru Фото: riaderbent.ru
Владивосток, среда, 04 октября , РИА Vladnews.

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Беринговом море, неподалеку от Алеутского района Камчатки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.

"Эпицентр землетрясения, магнитуда которого составила 4,8, располагался в Беринговом море, в 62 км от села Никольское Алеутского района. До Петропавловска-Камчатского расстояние составило 593 км. Глубина залегания очага - 39 км", - сообщил собеседник.

В управлении МЧС России по Камчатскому краю сообщили, что жертв и разрушений нет, угроза цунами не объявлялась, в населенных пунктах землетрясение не ощущалось.

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