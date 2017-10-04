Книгу «Православие и корейцы» презентовали во Владивостоке в рамках Дальневосточной выставки-ярмарки «Печатный двор». Над трудом работал ряд авторов, среди которых православные миссионеры, учёные, государственные чиновники, общественные деятели, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Книгу «Православие и корейцы» презентовали во Владивостоке
Корейские переселенцы:Вхождение в православиеВладивосток, среда, 04 октября , РИА Vladnews.
Похожие новости
08:15, 04 октября 2017 «На пределе»: международные соревнования по хард-эндуро прошли во Владивостоке
Чемпионат собрал порядка 100 участников
21:16, 02 октября 2017 Хрустальный мир во Владивостоке подарил детям радость общения
За время работы проекта в нем приняли участие почти двести пятьдесят ребят
16:43, 02 октября 2017 Дом-интернат для престарелых и инвалидов на Седанке провел большой праздник
Главное - внимание
10:31, 02 октября 2017 Акварельный Владивосток Сергея Черкасова
Море и город весной, летом, зимой и осенью
14:41, 29 сентября 2017 Всего за три дня пребывания во Владивостоке кистевой хирург провел семь операций
По натуре — боец
13:39, 29 сентября 2017 Юные хоккеисты «Полюса» начали подготовку к новому сезону
Впереди детей ждут чемпионат ЮХЛ и турнир «Золотая шайба»
16:25, 28 сентября 2017 Генконсульству США во Владивостоке исполнилось 25 лет
Результаты работы за четверть века