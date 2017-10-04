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Книгу «Православие и корейцы» презентовали во Владивостоке

Корейские переселенцы:Вхождение в православие
Владивосток, среда, 04 октября , РИА Vladnews.

Книгу «Православие и корейцы» презентовали во Владивостоке в рамках Дальневосточной выставки-ярмарки «Печатный двор». Над трудом работал ряд авторов, среди которых православные миссионеры, учёные, государственные чиновники, общественные деятели, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

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