Корейские переселенцы:Вхождение в православие

Владивосток, среда, 04 октября , РИА Vladnews.

Книгу «Православие и корейцы» презентовали во Владивостоке в рамках Дальневосточной выставки-ярмарки «Печатный двор». Над трудом работал ряд авторов, среди которых православные миссионеры, учёные, государственные чиновники, общественные деятели, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.