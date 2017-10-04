Два человека пострадали в ДТП во Владивостоке

Во Владивостоке произошло серьезное ДТП, в результате которого пострадали два человека, сообщает РИА VladNews со ссылкой на vl_crime.
По словам очевидцев, автомобиль такси с пассажиром двигался с Луговой в сторону Шепеткова.
По предварительной информации, девушка за рулем Honda Fit вышла на встречную полосу и совершила столкновение с авто Kia Rio.
В результате столкновения пострадал водитель такси и девушка за рулем Honda.
Очевидцы аварии утверждают, что от автолюбительницы пахло алкоголем.
В настоящее время все подробности случившегося устанавливаются.
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