В пригороде Владивостока под колесами погибла пенсионерка

В настоящее время все обстоятельства случившегося устанавливаются

Владивосток, среда, 04 октября , РИА Vladnews.

Вечером во вторник, 3 октября, в пригороде Владивостока произошло ДТП, в результате которого погиб человек, сообщает РИА VladNews со ссылкой на vl_crime.

Транспортное происшествие произошло перед остановкой Океанская.

73-летняя женщина перебегала дорогу в неположенном месте, где организовано движение автотранспорта в шесть полос.

Женщина, находившаяся за рулем автомобиля Suzuki Escudo, не успела затормозить, в результате чего сбила пешехода, а авто улетело в леерное ограждение.

На место происшествия прибыли работники скорой помощи. Однако спасти пострадавшую не удалось, женщина от полученных травм скончалась на месте.

В настоящее время все подробности случившегося устанавливаются.

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