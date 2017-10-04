Сегодня, 4 октября, два авиарейса прибывают в аэропорт Владивостока раньше времени, один – задерживается, сообщает РИА VladNews со ссылкой на аэропорт.
Так, рейс SU-4602 компании Аэрофлот из Комсомольска-на-Амуре прибывает раньше на 20минут – в 08.55.
Рейс HZ-4602 авиакомпании Аврора из Комсомольска-на-Амуре прибывает раньше на 20минут – в 08.55.
Рейс U6-385 авиакомпании Уральские авиалинии из Санкт-Петербурга задерживается на 20 минут и прибывает в 11.30.
Все остальные рейсы выполняются по расписанию.