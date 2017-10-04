Часть Владивостока останется без света сегодня, 4 октября

Сегодня, 4 октября, Владивосток частично останется без электроснабжения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПР ВПЭС. Причина - плановые работы по ремонту и диагностике электросетей.
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