В пригороде Владивостока под колеса погибла пенсионерка 09:04, 04 октября В пригороде Владивостока под колеса погибла пенсионерка (Фото)
Два авиарейса прибывают в аэропорт Владивостока раньше времени, один - задерживается 08:48, 04 октября Два авиарейса прибывают в аэропорт Владивостока раньше времени, один - задерживается
Часть Владивостока останется без света сегодня, 4 октября 08:40, 04 октября Часть Владивостока останется без света сегодня, 4 октября (Адреса)
Новостная лента
Октябрь, 04 среда
09:07
Во Владивостоке помощника прокурора отправили в нокаут Видео
09:07
9 лет гарантии качества Фото
09:04
В пригороде Владивостока под колеса погибла пенсионерка Фото
08:48
Два авиарейса прибывают в аэропорт Владивостока раньше времени, один - задерживается
08:40
Часть Владивостока останется без света сегодня, 4 октября Адреса
08:34
Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 4 октября Адреса
08:28
Во Владивостоке сегодня без осадков, +14°С
08:15
«На пределе»: международные соревнования по хард-эндуро прошли во Владивостоке Видео
07:30
Гороскоп на 4 октября
06:09
Китайский турист сбежал из отеля по телефонному проводу
05:00
Обнаружить пропавший малазийский Boeing не удалось после трех лет поисков
04:08
Ученые узнали, где человек сможет выжить на Марсе
03:04
Роспотребнадзор проверил влияние спиннеров на детскую психику
02:03
Составлен ТОП-11 самых известных паранормальных явлений в России 3-00
01:06
СМИ: Apple изучает случаи вздутия батареи на iPhone 8 Plus
00:07
NASA: крупный астероид пролетел рядом с Землей
Октябрь, 03 вторник
23:31
Капитальный ремонт теплотрассы на улице Русской во Владивостоке близится к завершению Фото
22:27
«Стартинейджер-2017»: школьников Владивостока приглашают на серию танцевальных мастер-классов «BASE IS» Фото
21:44
Во Владивостоке библиотека им. И.У. Басаргина стала победителем конкурса «Премия имени Матвеевых»
20:26
Во Владивостоке на молодежную премию «Есть за что!» претендуют 92 человека
19:17
Школьную команду КВН из Владивостока покажут на телеканале «СТС» Фото
18:50
Вся правда о генеральном плане Владивостока Эксклюзив
18:25
Во владивостокском Дворце детского творчества начался новый учебный год Фото
17:56
Праздник, посвященный Дню гражданской обороны, состоялся во Владивостоке Фото и Видео
17:54
Фото-видеофиксация продолжает выявлять нарушителей в Приморье
17:44
Мать-алкоголичка лишилась двух детей в Приморье
17:40
Генеральное консульство США во Владивостоке спустило флаги
17:28
Всероссийская перепись населения РФ пройдет в октябре 2020 года
17:13
Опасные деликатесы изъяли в Приморье
17:12
Горе-мать предстанет перед судом в Приморье за грубое отношение к грудному ребенку
17:02
Приморцы смогут узнать о качестве товаров через интернет
17:01
Во Владивостоке продолжится похолодание до четверга
Где вы отдохнули этим летом?

Электронные версии
4210 (149) от 04 октября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Равнение на учителя
Такие разные, но все-таки вместе
Контрабандисты попались. На учениях
Международный конгресс рыбаков обещает стать особенным
О чем расскажет волшебный лотос?
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Общество

Часть Владивостока останется без света сегодня, 4 октября

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00
Фото: Фото:
Владивосток, среда, 04 октября , РИА Vladnews.

Сегодня, 4 октября, Владивосток частично останется без электроснабжения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПР ВПЭС. Причина - плановые работы по ремонту и диагностике электросетей.

Адреса:

100-летия Владивостока пр-кт 52, 52В, 54,

Айвазовского ул.85,

Главная ул.38,

Горная ул.31, 31А,

Грушевая ул.25,

Дружбы ул.1, 10, 14, 16, 18, 2, 20, 4, 5, 6,

Жигура ул.54,

Запорожская ул.90,

Изюбриевая ул.1, 8, 9,

Ильичева ул.31,

Калинина ул.25,

Кипарисовая ул.4, 4А, 6, 8,

Колесника ул.5, 5А,

Курчатова ул.23, 24, 26, 27, 33, 34, 35, 32, 36, 25, 29, 28,

Лермонтова ул.56, 58, 60, 62,

Линейная 2-я ул.13, 21, 9А, 13А,

Луговая ул.83,

Очаковская ул.5,

Путятинская ул.97, 99,

Фирсова ул.2, 2А,

Харьковская ул.43, 45, 47, 49,

Шевченко ул.59А, 85, 57, 55,

Яблоневая ул.109, 38, 40, 69Г, 7А, 82, 84, 9А, 73, 1А, 63Д, 73А, 71А, 11, 92

Похожие новости
Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 4 октября
08:34, 04 октября 2017 Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 4 октября

Плановое отключение

Во Владивостоке сегодня без осадков, +14°С
08:28, 04 октября 2017 Во Владивостоке сегодня без осадков, +14°С

Погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления

Гороскоп на 4 октября
07:30, 04 октября 2017 Гороскоп на 4 октября

День будет благоприятным

Ученые узнали, где человек сможет выжить на Марсе
04:08, 04 октября 2017 Ученые узнали, где человек сможет выжить на Марсе

На Земле их диаметр достигает 30 метров

Составлен ТОП-11 самых известных паранормальных явлений в России 3-00
02:03, 04 октября 2017 Составлен ТОП-11 самых известных паранормальных явлений в России 3-00

Тройку лидеров замыкает история о «Сахалинском монстре»

СМИ: Apple изучает случаи вздутия батареи на iPhone 8 Plus
01:06, 04 октября 2017 СМИ: Apple изучает случаи вздутия батареи на iPhone 8 Plus

Представители Apple расследуют причины неполадок

NASA: крупный астероид пролетел рядом с Землей
00:07, 04 октября 2017 NASA: крупный астероид пролетел рядом с Землей

Максимально близкое расстояние между небесным телом и планетой составило 87 тысяч километров.