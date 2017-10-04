Во Владивостоке сегодня без осадков, +14°С

Погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления

Владивосток, среда, 04 октября , РИА Vladnews.

Сегодня, 4 октября, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. В крае переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +9...+14°C, сообщает Примпогода.



Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный до сильного. Температура воздуха +12…+14°С. Температура воды в Амурском заливе +16°C.



В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха +13…+15 °С.



В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура +14…+16°С.