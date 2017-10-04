«На пределе»: международные соревнования по хард-эндуро прошли во Владивостоке

Чемпионат собрал порядка 100 участников

Владивосток, среда, 04 октября , РИА Vladnews.

Мотогонщики со всей страны оказались "На пределе". Соревнования под таким названием прошли во Владивостоке и собрали порядка 100 участников. Экстремальные гонки в классе хард-эндуро разделили на три дня - сначала спортсмены преодолевали полосу препядствий, а затем промчались по приморскому лесному массиву, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.