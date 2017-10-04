Китайский турист сбежал из отеля по телефонному проводу

Мужчина был задержан полицейскими

Владивосток, среда, 04 октября , РИА Vladnews.

Турист из Поднебесной отказался платить за гостиницу и нашел весьма оригинальный способ покинуть свой номер на 19-м этаже. Мужчина сбежал по телефонному проводу, сообщает People's Daily и публикует видео шокирующего трюка.

Видео было опубликовано на YouTube. На кадрах видно, что мужчина висит на телефонном проводе, пытаясь перелезть на другую крышу здания. Поначалу он стремительно полз вперед, причем, по всей видимости, на крыше другого здания его уже поджидала охрана. Но в какой-то момент он просто повис и перестал двигаться.

Несмотря на то что ему удалось перебраться на другое здание по проводу, протянутому на высоте 19-го этажа, план "халявщика" провалился. Он был задержан полицейскими.