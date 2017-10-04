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Обнаружить пропавший малазийский Boeing не удалось после трех лет поисков

Поисковая операция не смогла установить место крушения
Фото: thestar.ie Фото: thestar.ie
Владивосток, среда, 04 октября , РИА Vladnews.

Пропавший в марте 2014 году над Индийским океаном малайзийский Boeing 777-200 (MH370) до сих пор не найден, причины его исчезновения неизвестны, говорится в финальном докладе Австралийского бюро безопасности на транспорте (ATSB). Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

«Мы глубоко сожалеем, что у нас не получилось обнаружить ни самолёт, ни 239 пропавших человек на борту», — отмечается в докладе.

Сотрудники ATSB подчеркнули, что «конкретные причины потери MH370 невозможно установить до тех пор, пока самолет не будет найден», поэтому «дальнейшим расследованием займется правительство Малайзии».

С самолётом авиакомпании Malaysia Airlines, совершавшим рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин, пропала связь в ночь на 8 марта 2014 года. На его борту находилось 227 пассажиров, включая гражданина РФ.

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