Составлен ТОП-11 самых известных паранормальных явлений в России 3-00

Тройку лидеров замыкает история о «Сахалинском монстре»

Владивосток, среда, 04 октября , РИА Vladnews.

Эксперты изучили массу документальных свидетельств, а также фольклор и городские легенды и составили топ‐11 самых известных паранормальных явлений в России, сообщило РИА ФАН.

Первое место заняла история о встречах советских космонавтов с неопознанными летающими объектами. Как рассказывали космонавты Алексей Леонов и Владимир Коваленок, им случалось наблюдать странные огни и необычные светящиеся объекты возле их космических аппаратов.

Серебро рейтинга досталось Челябинскому метеориту. Он упал в городе 15 февраля 2013 года, а его полет был зафиксирован сотнями авторегистраторов. Благодаря этому Челябинский метеорит показывали как отечественные, так и зарубежные СМИ.

Тройку лидеров замыкает история о «Сахалинском монстре». В сентябре 2006 года на берег Сахалина были выброшены останки неизвестного науке существа.

Также свое место в топе нашли истории о русских русалках и призраках Кремля. Рейтинг был составлен порталом rusday.com