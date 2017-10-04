Составлен ТОП-11 самых известных паранормальных явлений в России 3-00

Эксперты изучили массу документальных свидетельств, а также фольклор и городские легенды и составили топ‐11 самых известных паранормальных явлений в России, сообщило РИА ФАН.
Первое место заняла история о встречах советских космонавтов с неопознанными летающими объектами. Как рассказывали космонавты Алексей Леонов и Владимир Коваленок, им случалось наблюдать странные огни и необычные светящиеся объекты возле их космических аппаратов.
Серебро рейтинга досталось Челябинскому метеориту. Он упал в городе 15 февраля 2013 года, а его полет был зафиксирован сотнями авторегистраторов. Благодаря этому Челябинский метеорит показывали как отечественные, так и зарубежные СМИ.
Тройку лидеров замыкает история о «Сахалинском монстре». В сентябре 2006 года на берег Сахалина были выброшены останки неизвестного науке существа.
Также свое место в топе нашли истории о русских русалках и призраках Кремля. Рейтинг был составлен порталом rusday.com