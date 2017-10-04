СМИ: Apple изучает случаи вздутия батареи на iPhone 8 Plus

Представители Apple расследуют причины неполадок

Владивосток, среда, 04 октября , РИА Vladnews.

iPhone 8 и iPhone 8 Plus, которые вышли в продажу пару недель назад, уже успели огорчить своих владельцев. Пользователи сообщают, что аккумуляторы «яблочных» новинок вздуваются и взрываются, пишет специализированный портал i2hard.ru

По данным тайванских СМИ, сначала пострадала владелица телефона из Тайваня, затем появились сообщения и о других подобных случаях. Сообщается, что ситуации похожи, смартфоны взрываются в процессе подзарядки оригинальным зарядным устройством. Эксперты предполагают, что аккумулятор раздувается из-за скопления газов, из-за чего экран быстро отходит, что, в свою очередь, спасает от возможности последующего возгорания из-за повышения температуры внутри корпуса.

Кроме батареи, в iPhone 8 Plus также может быть неисправен дисплей, отмечают покупатели. Как бракованные гаджеты вышли в продажу, пока неизвестно.

Представители Apple подчеркнули, что в настоящий момент расследуют причины неполадок.