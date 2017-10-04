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Общество

NASA: крупный астероид пролетел рядом с Землей

Максимально близкое расстояние между небесным телом и планетой составило 87 тысяч километров.
Фото: pictures-and-images.net Фото: pictures-and-images.net
Владивосток, среда, 04 октября , РИА Vladnews.

Астероид размером с автобус пролетел рядом с Землей, сообщили сотрудники Центра NASA, изучающего небесные тела. Специалисты уточнили, что астероид не создал угрозы столкновения с нашей планетой.

Максимально близкое расстояние между небесным телом под индексом 2017 SX17 и планетой составило 87 тысяч километров. Астероид пролетел между Землёй и Луной. Его размер в поперечнике составлял от 6,3 до 14 метров.

На данный момент ученые отмечают, что к Земле движется еще один астероид. 2012 TC4 пролетит от планеты всего в 43 тысячах километрах уже 12 октября

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