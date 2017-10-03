Праздник, посвященный Дню гражданской обороны, состоялся во Владивостоке 17:56, 03 октября Праздник, посвященный Дню гражданской обороны, состоялся во Владивостоке (Фото и Видео)
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Фоторепортажи

Праздник, посвященный Дню гражданской обороны, состоялся во Владивостоке

Зрителей ждали приятные сюрпризы
Фото: Татьяна Грань, РИА VladNews Фото: Татьяна Грань, РИА VladNews
Владивосток, вторник, 03 октября , РИА Vladnews.

Сегодня на центральной площади Владивостока состоялось грандиозное мероприятие в честь 85-ой годовщины гражданской обороны. Побывал на нём и корреспондент РИА VladNews.

Демонстрация пожарной техники и оборудования привлекла к себе внимание и детей, и взрослых. Многие примерили оборудование, кто-то пытался «запустить» сердце у манекена, а некоторые даже поднялись на крышу пожарного автомобиля.

Походная каша, предложенная жителям и гостям города, была очень вкусной и долгожданной. Дети громко скандировали: «Кашу! Кашу!». Огромная очередь выстроилась к полевой кухне, но повара обеспечили кашей, чаем и хлебом всех желающих.

В рамках праздничного мероприятия состоялся концерт, где выступали сотрудники МЧС и курсанты академии МЧС. В торжественной обстановке прошло награждение почетными грамотами и медалями.

Дети участвовали в интеллектуальном конкурсе и конкурсе рисунков на асфальте. Победители получили памятные призы и подарки.

А уже завтра, 4 октября, начнутся общероссийские учения ГО и ЧС, продлятся они до 6 октября.

Автор фоторепортажа: Татьяна Грань, РИА VladNews

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