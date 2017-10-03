Мать-алкоголичка лишилась двух детей в Приморье

Мальчики были помещены в больницу

Владивосток, вторник, 03 октября , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение о том, что 27-летняя женщина, проживающая в Дальнереченске, не исполняет обязанности по содержанию и воспитанию своих малолетних детей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Прибывшие по указанному адресу инспектор по делам несовершеннолетних и зональный участковый уполномоченный полиции обнаружили в квартире двух малолетних детей и мать с остаточными признаками алкогольного опьянения. Внешний вид женщины свидетельствовал о длительном употреблении спиртных напитков.

В отношении женщины был составлен административный протокол об административных правонарушениях Российской Федерации.

В ходе дополнительной проверки, организованной вечером этого же дня, сотрудники вновь посетили неблагополучную семью. В квартире они обнаружили компанию людей распивающих спиртные напитки. В помещении царила антисанитария. Малыши лежали на диване рядом с пьяной матерью.

Сотрудники полиции и представители органов социальной защиты населения приняли решение об изъятии малышей из семьи.

Мальчиков в возрасте 2,5 и 3 года 11 месяцев поместили в палату сестринского ухода детской городской больницы.

Материалы в отношении нерадивой матери направлены в Комиссию по делам несовершеннолетних и органы опеки и попечительства для принятия решения по существу.