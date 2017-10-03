Горе-мать предстанет перед судом в Приморье за грубое отношение к грудному ребенку

Женщина не занималась воспитанием малыша

Владивосток, вторник, 03 октября , РИА Vladnews.

В Приморье завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы Артема, которая обвиняется в ненадлежащем исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

По версии следствия, обвиняемая безразлично относилась к своему грудному ребенку. Она не выполняла в полном объеме санитарно-гигиенические нормы и не обращалась в медицинское учреждение за помощью.

В результате столь пренебрежительного, жестокого и грубого отношения 21 апреля 2017 года двухмесячный младенец поступил в стационар ГБУЗ «Краевой детской клинической больницы № 1» города Владивостока в крайне тяжелом состоянии. В настоящее время ребенку оказана медицинская помощь.

В настоящее время уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

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