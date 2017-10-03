Приморцы смогут узнать о качестве товаров через интернет

Нововведения коснулись только продукции животного происхождения

Владивосток, вторник, 03 октября , РИА Vladnews.

Со следующего года для предприятий, реализующих товары животного происхождения, будет введена обязательная ветеринарная электронная сертификация. Авторы проекта считают, что новая система должна упросить процесс выдачи ветсертификатов, а история товаров станет более прозрачной, в том числе и для конечных потребителей, сообщает РИА VladNews.

Основная идея состоит в том, чтобы упростить получение документов для всех предприятий, которым, по роду деятельности, приходится иметь дело с сельскохозяйственными животными». Это и мясо, и рыба, и молочные продукты, и даже дрожжи — все товары животного происхождения. Предприятиям, которые реализуют данную продукцию, необходимо зарегистрироваться в системе «Меркурий», чтобы покупатели смогли просто ввести в систему номер сертификата ( а он указан на упаковке) и узнать происхождение товара в электронном варианте.

Закон о переходе всей ветсертификации в электронный вид был принят в 2015 году. Однако статус «обязательной» система получит только к 1 июля 2018 года. Для некоторых предприятий эта система может вступить в силу только с 1 января 2019 года.

Многие предприятия, не смотря на установленные сроки, уже зарегистрировали товары в системе «Меркурий». По данным Минсельхоза России, в июне нынешнего года в стране выдали уже 6,4 млн электронных сертификатов, а ежемесячный рост числа оформленных через «Меркурий» документов составляет 12-14 %.