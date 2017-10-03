Во Владивостоке появятся новые перекрестки

«Вафельная разметка» уже прошла тестирование в Москве

Владивосток, вторник, 03 октября , РИА Vladnews.

В ближайшее время в ППД появятся новые поправки, связанные с возможностью нанесения специальной желтой разметки на перекрестках. На этой неделе свою подпись в документе поставит первый вице-премьер Игорь Шувалов, далее постановление правительства ляжет на подпись председателю правительства Дмитрию Медведеву, сообщает РИА VladNews.

Стоит отметить, что в постановлении будут прописаны следующие правила: если водитель остановился на желтом участке после того, как загорелся красный сигнал светофора, его ждет штраф, так как на пересечении проезжих частей с такой разметкой ведется автоматический контроль нарушений. Всего фиксируется три вида нарушений: это проезд на красный свет, выезд за стоп-линию, а также поворот не из того ряда. Для этого, по мнению разработчиков постановления, и нужна «вафельная разметка», которая вынуждает владельцев автомобилей задуматься, рассчитать скорость потока и при необходимости переждать цикл работы светофора, чтобы не перекрыть движение перпендикулярному потоку и не создавать пробку или аварийную ситуацию.

Своеобразная разметка уже получила в экспериментальном режиме положительную отметку в Москве и в ряде других регионов. Теперь её распространят на территории всей России.