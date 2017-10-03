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Общество

Капитальный ремонт теплотрассы на улице Русской во Владивостоке близится к завершению

За 42 года эта теплосеть значительно износилась
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, вторник, 03 октября , РИА Vladnews.

На улице Русской во Владивостоке близится к завершению капитальный ремонт теплотрассы. По заказу администрации города здесь проведен масштабный объем работ. На участке теплосети, длина которого составляет 425 метров, теплоэнергетики произвели полную замену старых, изношенных труб 1975 года выпуска, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города. 

За 42 года эта теплосеть значительно износилась. Из-за многократно возникающих порывов ремонтно-восстановительным бригадам приходилось несколько раз в год в круглосуточном режиме устранять аварийные ситуации.

Так как теплосеть обеспечивает теплом и горячим водоснабжением многоквартирный дом, ряд объектов соцкультбыта, в том числе Владивостокскую клиническую больницу № 2 ("тысячекоечную"), администрацией приморской столицы было принято решение выполнить капитальную реконструкцию теплосети и благоустроить прилегающую к ней территорию.

В настоящее время здесь завершается укладка новых труб теплоснабжения с антикоррозийным покрытием, при этом работы проводятся с применением современных и качественных материалов, позволяющих продлить срок службы сетей и снизить теплопотери.

Специалисты отмечают, что капитальный ремонт теплосети на улице Русской является одним из самых серьезных в городе, что были запланированы на этот год.

Среди них – работы на Партизанском проспекте в районе дома № 30 и на Народном проспекте. По первому адресу работы находятся в активной фазе, а вот на Народном проспекте уже завершены. Микрорайон, жителями которого являются 15 тысяч горожан, уже обеспечены новыми тепловыми сетями.

Кроме этого, в этом году во Владивостоке городе капитально отремонтирована теплотрасса, проходящая от ул. 3-й Строительной, 19 до ул. Новожилова, 33. Теперь 22 жилых многоквартирных дома, госпиталь для ветеранов войн и Морской технологический колледж также обеспечены новыми качественными сетями для приема тепла и горячей воды. 

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