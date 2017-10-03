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Ученые узнали, где человек сможет выжить на Марсе

На Земле их диаметр достигает 30 метров
Фото: ecoterica.com Фото: ecoterica.com
Владивосток, среда, 04 октября , РИА Vladnews.

Итальянские ученые предложили использовать в ходе колонизации Марса лавовые трубы. Там, по мнению специалистов, могут жить поселенцы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на zoom.cnews.ru

Эксперты утверждают, что эти объекты диаметром 250 метров, способны обеспечить колонистам хорошую защиту от радиации и метеоритов.

Лавовые трубы существуют на всех планетах Солнечной системы, где когда-то была активная вулканическая деятельность. На Земле их диаметр достигает 30 метров, а протяженность — десятков километров, при этом на Марсе они могут оказаться гораздо крупнее.

Ранее стало известно, что Роскосмос наряду с NASA разрабатывает окололунную станцию. Проект Deep Space Gateway не только способствует изучению лунной поверхности, но также может стать промежуточным пунктом в путешествии марсианских колонистов.

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